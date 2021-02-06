قطط مذبوحة وطلاسم.. أبرز ما استخرجته حملات تطهير المقابر من السحر بالشرقية

" قطط مذبوحة وعظام مطلسمة وملابس وشعر".. أسحار ملأت شكارة كاملة.. كل تلك الأشياء ظهرت نتيجة حملة مكبرة، لتطهير المقابر من أعمال السحر والدجل والشعوذة، قام بها أهالى قرية النخاس بالشرقية، لرفع الأذى عن المصابين.انتقلت عدسة "الدستور" لنقل أحداث وتفاصيل الحملة، وقد استعان أهالى القرية بالشيخ خالد طعيمة، والمعروف عنه القيام بهذه الحملات تطوعيا، بنية رفع الضرر عن مصابى السحر والدجل.جالت الحملة أنحاء مقابر قرية النخاس والمقابر الجديدة، إلى جانب مقابر الأقباط، للتفتيش عن السحر المدفون بالمقابر، وتم استخراج العديد من الأعمال المدفونة بالمقابر، كان أسوأها وأخطرها سحر على جسد قطة مذبوحة، تم فصل رقبتها عن جسدها، ودفن جمجمتها مع العظام والطلاسم، إلى جانب سحر معروف بالعدية وهو عبارة عن قالب طوب نى يتم تكفينه بقماش كفن ودفنه بالمقابر.و فى حديثه لـ"الدستور " قال الشيخ خالد طعيمة إنه ينزل متطوعا للعديد من القرى، والمحافظات الأخرى، بنية رفع الأذى عن المسلمين والمصابين جراء هذه الأعمال الكافرة، لافتا إلى انه يقوم بالبحث عشوائيا بالمقابر وتمشيطها، دون الاستعانة بالجن او الخدام ممن يوجهون الزجاجات نحو مكان السحر او الطرق الأخرى والتى تعتبر أمور شركية او الاستعانة بسحر لاستخراج سحر.وأشار إلى أن المجتمع الريفى يعتبر أيقونة للاعتقاد فى السحر، ويقبل على الكيد به السيدات أكثر من الرجال، مؤكدا ان أكثر المحافظات التى صادفها تستخدم السحر هى الدقهلية والشرقية.و أوضح طعيمة، أن الأسحار التى تم العثور عليها اليوم، أهدافها كافرة كسحر المرض وسحر التفريق ووقف الحال، لافتا إلى أن اللجوء للسحرة هو أبرز مظاهر الجهل الذى انتشر بمصر بصورة مفجعة فى الفترة الأخيرة.و من المقرر أن يتم القيام بعدة حملات لتطهير مقابر قرى الشرقية، من هذه الأعمال بمرافقة متطوعين من أهالى القرى.