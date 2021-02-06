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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العشماوي: الهايبر أحد مكونات التجارة الداخلية ويقدم خدمة مميزة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:05 م
إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي
نرمين محمود الدهان
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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن فرع مجموعة الماركت الدولية، الذي تم افتتاحه اليوم السبت، بمنطقة التجمع الخامس، يتضمن حاليا 35 ألف صنف من منتجات السلع الغذائية وغير الغذائية، بجانب أيضا تخصيص أجنحه للإلكترونيات والملابس والأجهزة الكهربائية، بما يتيح للمستهلك التنوع في السلة السلعية من مكان واحد، ويتم طرحها بأسعار مخفضة بنسبة 15% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الاخرى.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فرع هايبر للمجموعة بمنطقة التجمع الخامس، بحضور المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي للمجموعة فى مصر.
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وأوضح عشماوي أن إنشاء الهايبر هو أحد مكونات منظومة التجارة الداخلية ويهدف إلى تقديم خدمة مميزة، حيث يستطيع المستهلك التوسع والتنوع في السلة السلعية وفقا لاحتياجاته من مكان واحد وبأسلوب متميز في العرض وهذا يعطى تجربة تسويقية متميزة .

من جانبه أوضح المهندس معتز السطوحى ممثل المجموعة بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة فى مصر، أن المجموعة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن الفرع الذى تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضا إلكترونيات وأجهزة كهربائية، وكافة المنتجات.

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