أحمد رزق مهندس متهم بالقتل فى «يوم وليلة»

تستعد شبكة قنوات ON لعرض المسلسل الدرامي الجديد "في يوم وليلة" مطلع شهر مارس المقبل ليكون آخر الأعمال المنتظر عرضها في الموسم الشتوى وقبل حلول شهر رمضان.ويُعرض المسلسل في 35 حلقة فقط، عقب انتهاء مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على الشاشة.وتدور أحداث مسلسل "فى يوم وليلة" حول مهندس ديكور والذي يجسد دوره "أحمد رزق" يتعرض لعدة أزمات ويُتهم في قضية قتل، ويظهر له شبح امرأة عجوز"سوسن بدر" تحاول مساعدته."في يوم وليلة" من بطولة أحمد رزق ونضال الشافعي، داليا مصطفى، آيتن عامر، صلاح عبدالله، سوسن بدر، محمد مهران، حسني شتا، محمد جمعة، ولاء الشريف، عابد عناني، أحمد كرارة، وظهور خاص لميرنا نورالدين.وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، إنتاج SYNERGY "تامر مرسي"، وإخراج شيرين عادل.