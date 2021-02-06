«التموين»: 500 مليون دولار استثمارات لافتتاح 16 هايبر ماركت

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهايبر ماركت الذي جرى افتتاحه بالتجمع الخامس، هو الثالث للمجموعة الإماراتية المالكة في مصر، وتبلغ مساحته نحو 9 آلاف متر مربع بتكلفه استثمارية تبلغ 165 مليون جنيه مصري، ويتضمن ما يقرب من 35 ألف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغدائية، كما يوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالفروع الثلاثة.وأضاف عشماوي، خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين للفرع، أن عدد الفروع المستهدف افتتاحها مع المجموعة وبالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 فروع في 7 محافظات بإجمالي مساحات تصل إلى 100 ألف متر مربع، إضافة إلى منطقة لوجيستية بمساحة 25 فدانا في مدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن 4 فروع "إكسبريس".وأوضح، أن المجموعة تعمل في 22 دولة خليجية وعربية وآسيوية، متابعا أنه من المستهدف افتتاح 16 هايبر للمجموعة في مصر خلال 3 سنوات مقبلة، بموجب اتفاق على ضخ ما يقرب من 500 مليون دولار.وأشار عشماوي إلى أن المجموعة ستستثمر في مركز لوجستي متطور مزود بجميع المرافق لخدمة منافذ البيع بالتجزئة.