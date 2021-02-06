رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

السبت 06/فبراير/2021 - 01:02 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة
المنيا ـ على حسين
طباعة
أُصيب 5 أشخاص بقرية البهنسا بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 6238 ق د ص ملاكي تمناية بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر.

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وهم: محمد مسعد السيد 47 سنة موظف، وزنوبة محمد أحمد، 45 سنة لا تعمل وسيد مسعد السيد، 40 سنة أمين شرطة وفارس السيد مسعد 15 سنة طالب، وعلي مسعد السيد 42 سنة رقيب شرطة. تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة حول تمثال شبيه أبوالهول.. يحمل ألقابًا ملكية وأسرارًا للفراعنة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة