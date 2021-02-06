إصابة 5 في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

أُصيب 5 أشخاص بقرية البهنسا بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وتم نقل المصابين للمستشفى العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 6238 ق د ص ملاكي تمناية بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام قرية البهنسا بمركز بني مزار نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر.تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص، وهم: محمد مسعد السيد 47 سنة موظف، وزنوبة محمد أحمد، 45 سنة لا تعمل وسيد مسعد السيد، 40 سنة أمين شرطة وفارس السيد مسعد 15 سنة طالب، وعلي مسعد السيد 42 سنة رقيب شرطة. تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.