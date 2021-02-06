الصحة: تدشين منظومة التأمين الشامل بالأقصر والإسماعيلية قريبًا

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إنه سيتم نقل التجربة المشرفة الناجحة للهيئة في محافظة بورسعيد وبنفس الكفاءة وفق توجيهات القيادة السياسية إلى الأقصر والإسماعيلية قريبًا.وأكد أن الهيئة تسير بخُطى ثابتة وجادة لتشمل المنظومة الجديدة كل محافظات المرحلة الأولى وهي (الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان)، ليتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، وفي ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا.