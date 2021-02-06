«تعليم القاهرة» تستقبل وفد «الآثار» لمعاينة المتحف التعليمي

استقبلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، محمد الحسينى مدير عام الشؤون المالية والادارية وزينب عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، لجنة وزارة السياحة والآثار (المجلس الأعلى للآثار قطاع المتاحف ) برئاسة رئيس قطاع المتاحف لمعاينة المكان المقترح لإقامة المتحف التعليمى بمديرية التربية والعليم بالقاهرة.وناقش محمد الحسينى مدير عام الشئون المالية والادارية آليات التعاون وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لسيناريوهات العرض المتحفى بشأن تشكيل فريق من قطاع المتاحف لوضع تصور عن المتحف التعليمى المقترح من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وادارة الوسائل التعليمية ومناقشة الأنشطة والموضوعات التى سيتناولها والنماذج المناسبة لهذا المتحف.وتم اقتراح مدرسة الحسينية الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية أن تحتضن المتحف.جاءت الزيارة بحضور منى طاهر مدير إدارة الموارد البشرية ومحمود حسن مدير إدارة الوسائل التعليمية واحمد مهني مدير إدارة الوايلي التعليمية وفريق العمل ومدير المدرسة.