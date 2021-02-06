يسرا تبدأ تصوير «حرب أهلية» بالشيخ زايد

بدأت النجمة يسرا اليوم السبت، تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.والتحقت يسرا بأسرة عمل المسلسل الذي بدأ تصويره المخرج سامح عبدالعزيز منذ أسبوع، حيث بدأت يسرا تصوير مشاهدها بمنطقة الشيخ زايد وذلك بعد تعافيها تمامًا من فيروس كورونا.وتجسد يسرا فى المسلسل دور طبيبة تجميل وتجرى العديد من عمليات التجميل ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.يذكر أن باسل خياط انضم مؤخرا لأسرة مسلسل حرب أهلية ليقف للمرة الأولى بطلًا أمام النجمة يسرا فى الدراما التليفزيونية.مسلسل "حرب أهلية"، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل في ثانى تعاون على التوالي بين الرباعى بعد مسلسل خيانة عهد، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادي مهنا، تيام قمر.