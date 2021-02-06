رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية في الإسماعيلية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:57 م
الطب البيطرى بالإسماعيلية
الطب البيطرى بالإسماعيلية
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، عن إطلاق فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والتسجيل والترقيم للحيوانات الغير مرقمة بجميع قرى ومراكز المحافظة وتوابعها، بداية اليوم السبت، وتستمر لمدة شهر، وذلك تحت رعاية كل من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، إنه تم التأكيد على تذليل جميع العقبات والتأكيد على جاهزية جميع فرق المسئولة عن القيام بعملية التحصين، والترقيم والتسجيل بجميع الإدارات البيطرية المختلفة.

وناشدت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية جميع المربيين بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع، وذلك لضمان تغطية عالية لجميع الحيوانات، حرصا منها على صحة الحيوانات، حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحماية الحيوانات من تلك الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تضر بالثروة الحيوانية.

كان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلن فى وقت سابق عن انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين المواشى، ضد مرض الحمى القلاعية، ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارًا غدًا السبت بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض.

وأكد "القصير" على أن الحملة تستهدف تحصين كل رئوس الماشية بكافة أنواعها، حيث يتم تنفيذ ٣ حملات على مدار العام بصفة دورية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التى تضر بها، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الحملة للوقاية من فيروس كورونا، وناشد المزارعيين والمربيين بضرورة التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض.

وتأتي هذه الحملة فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع هيئة الخدامات البيطرية، وذلك للحفاظ على الزراعة الثروة الحيوانية والعمل عبى مضاعفة رئوس الماشية، وذلك عن طريق حمايتها وتحسين سلالتها وذلك من خلال تنظيم تلك الحملات، مع العمل على توعية وتثقيف المربيين وأصحاب مزارع الماشية.

موضوعات متعلقة

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة