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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش أهالي قرى زفتى مطالبهم في تنفيذ «حياة كريمة»

السبت 06/فبراير/2021 - 12:57 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، حوارًا مجتمعيًا مع أهالي قرية نهطاي والقرى التابعة لها بمركز زفتى، للاستماع إلى مطالبهم قبل إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بدأ اللقاء بكلمة أوضح فيها المحافظ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الريف المصري، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على 9 قرى رئيسية، 54 صغيرة و88 تابعا، مؤكدًا أن المحافظة قامت بتشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

واستمع المحافظ لمطالب ممثلي أهالي قرى الوحدة المحلية بنهطاي، والتي تلخصت في أهمية وجود مدارس جديدة، سجل مدني، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، تغطية كابلات الكهرباء، دخول الغاز الطبيعي، مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهيل الحصول على تراخيصها، الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، كذلك تطوير الطرق، إقامة مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها في إقامة المشاريع المختلفة.

وأكد محافظ الغربية، أن جميع مطالب أهالي القرى هي مطالب مشروعة وطموحة وسيتم إدراجها داخل خطة العمل وخاصةً مشاريع التنمية المستدامة كتجميع الألبان ومشروعات الأسر المنتجة وتعميمهم على كافة قرى المحافظة، موضحًا أن العمل بمركز زفتى لن يقتصر على تنمية البنية التحتية والخدمات ولكن سيتم التركيز على تنمية الإنسان من خلال تنظيم القوافل المتخصصة في (الرعاية الصحية، البيطرية، الخدمات الزراعية والخدمات الاجتماعية) بالتوازي مع تطوير البنية التحتية إيمانًا بأن العنصر البشري هو أهم جزء في منظومة التطوير والتغيير.

وفي نهاية اللقاء، تفقد المحافظ أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرية نهطاي، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم للشركات المنفذة وكذلك الاستعانة بالعمالة المشاركة في تنفيذ المشروعات من أبناء قرى المركز وسرعة إنشاء محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي داخل المركز.

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