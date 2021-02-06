رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير نقابي: تركيا أقل دولة دعمت مواطنيها ماديًا خلال وباء كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:57 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
كشف تقرير لمؤسسة "ديسك" للأبحاث التابعة للاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا، أن الحكومة التركية أنفقت أقل عائد مادي على مواطنيها خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وقال التقرير إنه في العام الماضي، خلال فترة تفشي كورونا، أنفقت الدول في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 7.8 تريليون دولار على الدعم.

وفقا للتقرير فإنه في الوقت الذي منحت الدول الغنية مواطنيها دعما للدخل يصل إلى 12.7 في المائة، كان هذا المعدل 3.6 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل و1.6 في المائة في البلدان الفقيرة. 1.1 في المائة في تركيا”،وتابع التقرير: أن تركيا واحدة من دولتين تخصص أقل دعم نقدي في العالم لمواطنيها خلال فترة تفشي كورونا، حيث يبلغ إنفاقها 1 بالألف.

يأتي هذا فيما تعاني تركيا من تفشي كبير لفيرسو كورونا في البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن تسجيل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26467، فيما بلغت الإصابات 2508988.

موضوعات متعلقة

الصحة: تدشين منظومة التأمين الشامل بالأقصر والإسماعيلية قريبًا

بدء تسليم 1056 شقة بـ«JANNA» في دمياط الجديدة أول مارس

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة