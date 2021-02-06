تقرير نقابي: تركيا أقل دولة دعمت مواطنيها ماديًا خلال وباء كورونا

كشف تقرير لمؤسسة "ديسك" للأبحاث التابعة للاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا، أن الحكومة التركية أنفقت أقل عائد مادي على مواطنيها خلال فترة تفشي وباء كورونا.وقال التقرير إنه في العام الماضي، خلال فترة تفشي كورونا، أنفقت الدول في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 7.8 تريليون دولار على الدعم.وفقا للتقرير فإنه في الوقت الذي منحت الدول الغنية مواطنيها دعما للدخل يصل إلى 12.7 في المائة، كان هذا المعدل 3.6 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل و1.6 في المائة في البلدان الفقيرة. 1.1 في المائة في تركيا”،وتابع التقرير: أن تركيا واحدة من دولتين تخصص أقل دعم نقدي في العالم لمواطنيها خلال فترة تفشي كورونا، حيث يبلغ إنفاقها 1 بالألف.يأتي هذا فيما تعاني تركيا من تفشي كبير لفيرسو كورونا في البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة التركية، الخميس، عن تسجيل 113 وفاة و7909 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 26467، فيما بلغت الإصابات 2508988.