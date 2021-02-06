التشيك تتسلم 19 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

تسلمت جمهورية التشيك، اليوم السبت، أكثر من 19 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المصنعة للدواء والمضاد لكوفيد - 19.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم أنه تم نقل الجرعات إلى مستودع بمحافظة بوهيميا الوسطى وسط البلاد، ومن المقرر أن يتم البدء في توزيعه بعد غد الإثنين.وعلى عكس لقاحي شركات الدواء "فايزربيونتك" الأمريكية - الألمانية و"موديرنا" الأمريكية، الذي بالفعل يتم حقنه للأشخاص في التشيك حاليًا، فإن لقاح "أسترازينيكا" - الذي أجازته المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي - لا يحتاج إلى أن يتم تخزينه في درجات حرارة شديدة الانخفاض.