تعريف المواطنين بمبادرة «حياة كريمة» في إسنا
السبت 06/فبراير/2021 - 12:54 م
هدى الأميرطباعة
في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنمية قراهم.
عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
وتم مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.
عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.
وتم مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.