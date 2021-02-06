تعريف المواطنين بمبادرة «حياة كريمة» في إسنا

في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بوضع خطة تنمية متكاملة للقرى المستهدفة في مبادرة رئيس الجمهورية وتذليل أي عقبات لتقييم الوضع الراهن والانتهاء من الاحتياجات المطلوبة للقرى المستهدفة، وأيضا مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في تنمية قراهم.عقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، لقاء بمشاركة المواطنين والعمد والمشايخ بقرية الكيمان، وذلك للتعريف بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.وتم مناقشة عدة متطلبات لقرى الكيمان، والتى أكد رئيس المركز أنه تم إعداد بيان بجميع الخدمات ومتطلبات مجلس قروى الكيمان وجميع قراها بالعزب والنجوع، والتي تشمل إحلال وتجديد لشبكات المياه وإنشاء مدارس وشبكات صرف صحي وغاز طبيعي وإنشاء وحدات بيطرية وشئون اجتماعية ووحدات زراعية ومجزر آلي وتطوير وإنشاء مراكز شباب ومكاتب بريد وشبكات كهرباء وإنارة ورصف طرق.وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسة والآن سيتم التنفيذ والعمل على أرض الواقع داخل 9 وحدات محلية قروية بإسنا وهم ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس – النمسا- كومير ) تضم 27 قرية وتوابعهم.