لتشغيل وحدة الغازات الطبية.. «عزل أسوان» توفر خزان أكسجين 11 ألف لتر

وفرت مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي''، خزان أكسچين سعة 11 ألف لتر مكعب، ليتشغيل وحدة الغازات الطبية، لتوفير كل سبل الحماية والأمان للمرضى وخاصه في ظل استقبال المستشفى لمصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ).يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من إدارة مستشفى أسوان التخصصي، برئاسة الدكتور أشرف حسين حماد، لتخطي الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة للمرضى.وحرصت إدارة المستشفى على توفير خزان الأكسچين لتشغيل وحدة الغازات الطبية، حيث يعتمد تصميم شبكة الغازات بالمستشفى على الكود الفرنسي، وهوأن يغذي مصدر واحد فقط المستشفى، على أن يكون مولد الأكسجين مصدرا احتياطيا، والاسطوانات للطوارئ.