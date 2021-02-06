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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: غدًا طقس بارد تصاحبه شبورة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:11 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يشهد الطقس وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 21 14
وادى النطرون 22 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 22 12
مطروح 20 13
السلوم 21 10
سيوة 22 07
بورسعيد 20 14
دمياط 20 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 21 12
الإسماعيلية 21 12
السويس 21 13
العريش 20 13
رفح 19 13
رأس سدر 22 13
نخل 20 08
نويبع 22 16
طابا 20 15
كاترين 16 06
الطور 23 17
شرم الشيخ 23 16
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 22 10
المنيا 24 08
أسيوط 23 08
سوهاج 22 09
قنا 24 11
الأقصر 25 12
أسوان 25 12
إدفو 25 10
أبوسمبل 25 10
الوادى الجديد 25 09
شلاتين 26 19
أبورماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19

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