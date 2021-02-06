الأرصاد: غدًا طقس بارد تصاحبه شبورة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وحالة الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.كما يشهد الطقس وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الإسكندرية 21 14وادى النطرون 22 13طنطا 21 12شبين الكوم 21 12دمنهور 21 12بلطيم 22 12مطروح 20 13السلوم 21 10سيوة 22 07بورسعيد 20 14دمياط 20 14الزقازيق 21 13المنصورة 21 12الإسماعيلية 21 12السويس 21 13العريش 20 13رفح 19 13رأس سدر 22 13نخل 20 08نويبع 22 16طابا 20 15كاترين 16 06الطور 23 17شرم الشيخ 23 16الغردقة 23 15مرسى علم 22 15الفيوم 21 10بنى سويف 22 10المنيا 24 08أسيوط 23 08سوهاج 22 09قنا 24 11الأقصر 25 12أسوان 25 12إدفو 25 10أبوسمبل 25 10الوادى الجديد 25 09شلاتين 26 19أبورماد 24 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 19