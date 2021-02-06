الأمن التونسي يطوق مداخل شارع الحبيب بورقيبة مع الدعوات للتظاهر

فرضت قوات الأمن التونسي طوقا أمنيا على مداخل المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مع الدعوات للتظاهر، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم السبت.يأتي هذا فيما دعت منظمات وجمعيات من المجتمع المدني إضافة إلى اتحاد الشغل،بالخروج في مظاهرات تزامنا مع مرور 8 سنوات على حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد" وأحد مؤسسي الجبهة الشعبيّة الذي تم استهدافه بالرصاص أمام منزله يوم 6 يناير سنة 2013.وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قد أعلن عن وقفة رمزية بمكان اغتيال بلعيد بالمنزه السادس ثم مسيرة فمن ساحة الشهيد شكري بلعيد في ساحة حقوق الانسان، وجدّد الحزب التمسك بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال، مدينا ما اعتبره "مساع محمومة لأطراف الحكم وعلى رأسها حركة النهضة للهيمنة على القضاء وتعطيل مسار كشف الحقيقة في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب وعلى رأسها قضايا الاغتيال السياسي".