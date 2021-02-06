1660 إصابة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارةـ في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقيةـ أن "حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1020 حالة"، موضحة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في عموم البلاد وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت "الصحة العراقية" إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس بلغ 627 ألفا و416 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات الكلي حتى الآن 13111 حالة.