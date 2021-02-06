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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمن الدولي: «داعش» يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي

السبت 06/فبراير/2021 - 01:04 م
داعش
داعش
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أكد تقرير دولي صادر عن مجلس الأمن، اليوم السبت، أن العدد الأكبر من عناصر تنظيم داعش موجود داخل العراق، فيما أشار إلى أن التنظيم يمتلك 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة معاقبة القاعدة وداعش، التابعة لمجلس الأمن الدولي، أن "التقديرات تشير إلى أن تنظيم داعش الإرهابي لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي"، مضيفا أن "تنظيم داعش ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق، والعدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون في العراق".

كما بيّن التقرير أن "التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية"، لافتا إلى أنه "يواصل جمع الأموال بطرق عديدة مثل الابتزاز والخطف والفدية".

من جهته، نوه مجلس الأمن الدولي أن "تنظيم داعش ما زال قادرًا على شن عمليات في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، على الرغم من التحديات التي يواجهها، ومن بينها فقدانه عددًا من قياداته في عام 2020".

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