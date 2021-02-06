حي شبرا يطهر بالوعات تصريف الأمطار ويشن حملة على المخابز

قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بمتابعة أعمال صيانة وتطهير بالوعات الصرف الصحي ببعض بشبرا، من قبل إدارة الطرق ومرفق الصرف الصحي بشبرا، استعدادا لموجة التقلبات المناخيةوقام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا بمتابعة المخابز البلدية لضبط منظومة العيش بالمخابز ومحاربة السوق السوداء وتحسين رغيف العيش ومراجعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.كما قام محمد عبد الوهاب محمد رئيس حى شبرا والعميد محمد شمس قائد شرطة مرافق شمال بشن حملات مكبرة مستمرة لإزالة كافة الإشغالات والمخالفات من أمام المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة الأجراءات الأحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بشبرا.