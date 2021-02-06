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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تعرب عن ارتياحها لنتائج تصويت ملتقى الحوار السياسي الليبي

السبت 06/فبراير/2021 - 12:45 م
ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي الليبي
وكالات
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أعربت إيطاليا اليوم السبت، عن ارتياحها لما أسفر عنه تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي بتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء مؤكدة وقوفها الى جانب الشعب الليبي.

وقالت وزارة الخارجية التي هنأت المرشحين الذين تم انتخابهم في بيان على موقعها الرسمي، إن تعيين سلطات تنفيذية انتقالية موحدة "خطوة مهمة على مشارف إحلال الاستقرار لتوحيد المؤسسات الليبية في منظور الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021".

ودعا البيان كل الفاعلين الليبيين والدوليين الى "مواصلة العمل تحت رعاية الأمم المتحدة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي الأساسية في الحفاظ على وحدة وسيادة بلاده وتعزيز ازدهارها" متطلعا أن يسهم التقدم المحرز في تعزيز التعاون بين سائر المكونات الليبية في مجالات الأمن والاقتصاد واحترام القانون الإنساني الدولي المترابطة.

واعتبر أن مع تولي المجلس الرئاسي ومنظور حكومة وحدة وطنية يأمل أن تكون ادماجية تامة "تبدأ مرحلة سياسية جديدة وحاسمة أيضا للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أعلنت أمس الجمعة فوز القائمة التي تضم كلا من محمد يونس المنفي بمنصب رئيس مجلس الرئاسة الليبي المؤقت وموسى الكوني وعبدالله حسين اللافي كعضوين بالمجلس مع عبدالحميد محمد دبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

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