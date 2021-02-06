غدا.. «مشروعات النواب» تدرس أثر تطبيق قانون تنمية المشروعات

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، غدا الأحد، الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وتعقد اللجنة اجتماعًا لمتابعة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وذلك لاستعراض فلسفة الأحكام الواردة فيها.يحضر الاجتماع ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التشريع بوزارة العدل.