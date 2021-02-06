النيابة الإدارية: هدم عقار دائري فيصل كليا.. وفحص تراخيص كافة العقارات المجاورة

أصدرت هيئة النيابة الإدارية بيانا بمناسبة التحقيقات التي يجريها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، في القضية رقم 96 2021 والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.وأمرت النيابة الإدارية بالآتي بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه، حسبما أفاد المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية.كما أمرت بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصورمن قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.وكلفت هيئة النيابة الإدارية، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليا.وأمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجودمخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدواروالتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغير مرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وابلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.يذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل بأمر المستشار اعصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يباشر التحقيق فيها المستشار حلمي العمدة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.