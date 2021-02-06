يحفظ القرآن بـ10 قراءات.. شيخ الأزهر يحقق حلم الطفل الأقصري «عبد الله»

◄ البداية في سن الرابعة



◄ لقاء فضيلة الإمام الأكبر



مَنّ الله عليه بالنبوغ في سنٍ صغير، فراح يحفظ كلام الله عن ظهر قلب متحليًا بالإيمان، فبينما يلهو أقرانه في دورب قريته الصغيرة، كان هو يجالس كتاب الله، ويُحسن تَعلمه، حتى نجح في عُمر السادسة أن يحفظه كاملًا، وينطلق في رحلة جديدة مع كتاب الله ليتعلم العديد من القراءات على يد مشايح محافظة الأقصر.إنه الطفل «عبد الله محمّد محمود خليل» البالغ من العمر 13 عامًا، والطالب بالصف الثالث الإعدادي بمعهد المدامود الأزهري شمال محافظة الأقصر الذي يعد واحد من أشهر حفاظ القرآن ومتقني قراءاته.يقول والده « محمّد خليل» والذي يعمل معلمًا بالمعهد الأزهري الإمام محمد متولي الشعراوي، إن ابنه بدأ في تعلم أولى آيات الله في عُمر الرابعة على يده، وكذلك في كتاب قريته على يد الشيخ سعد الدين فخري، وبعد حفظه الربع الأول من القرآن اختاره الشيخ عمر أحمد أبو المجد والذي كان يجمع الأطفال الذين يظهرون نبوغًا في حفظ القرآن الكريم، ويُعلمهم القرآن على يده متطوعًا، وبالفعل صدقت رؤية الشيخ لتلميذه فحفظ « عبد الله » القرآن كاملًا في عُمر السادسة.وتابع في حديثه لـ" الدستور" أن نبوغ نجله في حفظ القرآن الكريم، شجعه على المضي قدمًا في تعليمه القراءات المختلفة، فبدأ في تعلم أول قراءة على يد الشيخ أحمد مرعي، ولكنه دائمًا ما كان يبحث عن المزيد من العلم، حتى انتهى به الأمر ليتعلم 10 قراءات على يد الشيخ أحمد النحاس الحجاجي، وعلى الرغم من المشقة التي كان يتكبدها في الانتقال من قريته بالمدامود للوصول إلى شيخه بمدينة الأقصر وبُعد المسافة بينهما، إلا إنه استطاع أن يتغلب على ذلك مستعينًا بالله، ثم حرصه وشغفه على التعلم.وأضاف أن « عبد الله» شارك في العديد من المسابقات، كما انه أظهر تفوقًا في دراسته ليحصد المركز الأولى في مدرسته، كما أنه يَكنْ الكثير من المحبة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الآزهر الشريف، والذي طالما حَلم بلقائه، حتى تحقق ذلك الحُلم، مساء أمس الجمعة، حيث قامت إحدى السيدات بمنطقة الكرنك تدعى « مديحة » بعرض أمر « عبد الله» وحلمه بلقاء فضيلة الإمام على النائب بهاء أبو الحمد.وأشار إلى أن ابنه فرح كثيرًا بهذا اللقاء، وأن شيخ الأزهر أبدى الثناء، واستمع إلى القرآن الكريم من نجله، كما أنه وعد بتحقيق طلبه بإلحاقه بأحدى المسابقات الدولية في حفظ كتاب الله.من جانبه أوضح النائب بهاء أحمد الحمد، أنه دائمًا ما يدعم المتميزين، وبخاصة حفظة كتاب الله، وأنه فور إعلامه برغبة الطفل « عبد الله» بمقابلة شيخ الآزهر، تواصل هاتفيًا مع أبن شيخ الآزهر الشريف، والذي قام بدوره بتريب اللقاء الذي جمع بينها بساحة آل الطيب بمدينة القرنة غرب المحافظة.