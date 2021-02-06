«الغزل والنسيج» تناشد «القوى العاملة» لمنع فصل عمال «الإسكندرية» تعسفيا

خاطبت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن شركة إسكندرية للغزل، مؤكدة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم 230 عاملا، وكذلك غلق المنشأة.وقالت النقابة في مذكرتها، إنه إلحاقًا بخطاب 430 الذي تم إرساله في تاريخ 24 أبريل 2020، بشأن التصرفات غير القانونية لادارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، فقد قامت الشركة بإصدار قرار مجلس إدارة بمجلسه رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن انهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عامل وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.وأضافت النقابة، أنّ الإجراء الذي قامت به الشركة يمثل تعدي صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدان.وطالبت النقابة، وزارة القوى العاملة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع لاسيما وأنّ هذه الشركة قد تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، والأن يتجاوز الـ50000 جنيها للمتر.وتابعت النقابة: "لدينا قناعة ويقين يملؤنا بأن وزارة القوى العاملة على رأس مؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوق العمال المشروعة، وأن طلبنا لوقف هذه الإجراءات الغير قانونية هو أمل كل زملائنا العاملين بالشركة، ثم في الوزارة لا سيما وأنه بعد أنّ فشلت محاولاتهم السابقة في الحصول على قرار من مديرية القوى العاملة والمحافظة بغلق الشركة، فإنهم يلجأون الآن إلى إجبار العاملين على ترك العمل بكافة الوسائل غير المشروعة".