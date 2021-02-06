رئيس سيوة: حل مشكلة مياه الري بمنطقة قريشت لصالح صغار المزارعين

قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، إنه تمت الاستجابة الفورية لشكوى مزارعي منطقة قريشت بقرية ابوشروف.وأوضح أن الأهالي تضرروا من عدم استفادتهم من مياه مصرف بئر قريشت مما أدى إلى تضرر مزارعهم، مشيرا إلي أنه علي الفور تم تشكيل لجنة ضمت نائب رئيس المركز، ومقرر اللجنة الدائمة لإدارة مياه الري والصرف الزراعي، وعواقل قرية ابوشروف لحل الأزمة.واكد علي أنه تم التنسيق مع مقرر اللجنة الدائمة لتوفير سبل الاستغلال الأمثل لمياه الري والصرف الزراعي بالمنطقة لصالح صغار المزارعين حفاظًا على الزراعات بالمنطقة، مشيدًا بجهود المزارعين في المنطقة لمساهمتهم في زيادة الرقعة الزراعية بسيوة.