الكنيسة تخصص الحلقة الأحدث من أقوال البابا عن «الإنجيل»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال البابا تواضروس الثاني".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الكتاب المقدس - الإنجيل".وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في الحلقة الأحدث:" إن الكتاب المقدس يقول لنا من هو الله وكيف ينظر لنا وكيف يتعامل معنا وعلاقته بنا".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.