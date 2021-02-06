نائب محافظ القاهرة يتفقد دار أيتام جمعية الكرازة المرقصية

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إجراء الزيارات الميدانية لدور الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية بالمرور بنطاق الحى وقام بزيارة دار أيتام جمعية الكرازة المرقصية بشارع كامى بحى الشرابية وذلك لمتابعة الأنشطة المقدمة داخل الجمعية والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.جاءت الزيارة تتفيذا بتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمراجعة ادوار الرعاية الاجتماعية والوقوف على احتياجتها والتأكد من أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمواجهة فيروس كورونا.