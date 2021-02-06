تطور طقس الميرون من عهد رسل المسيح إلى الآن

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن سر الميرون كان يمارس في وقت رسل السيد المسيح بوضع اليد على المعمدين الجدد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن السبب في عدم استمرار ذلك الطقس أنه بعد انتشار المسيحية لم يتمكن الرسل من الانتقال من مكان لآخر لوضع يدهم على جميع المعمدين في العالم أجمع، فحل زيت الميرون مكان وضع اليد.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أكدت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، عن موعد إتمام طقس الميرون المُقدس.وقال "حليم" إنه يجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفا وهذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الاولى عن نيتها لإتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس.وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال، سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس، أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب البابوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال، أسقف بني سويف.