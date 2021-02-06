المالكى: بند واحد على جدول أعمال جتماع وزراء الخارجية العرب

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، اليوم السبت، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل سيناقش على جدول أعماله بند واحد وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطينى.وأضاف المالكى فى بيان اليوم السبت، وصل "الدستور" نسخة منه، أنه تم التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع، لافتا الى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأنه رغم ما تم من عملية تطبيع إلا ان هذه الدول العربية جميعا دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية والثبات حول الموقف الداعم لحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.وأوضح المالكى أنه تم التوافق خلال اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس مع الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بدء الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل رأب الصدع وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية، متابعا "وعلى هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب واتفقنا على ان تقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد مع بقية الدول العربية لترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع ".