رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 122 منشأة في دمياط خلال يناير

السبت 06/فبراير/2021 - 12:46 م
حملة تفتيش
حملة تفتيش
دعاء جابر
طباعة
قالت منى الأطروشي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، إن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية، خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى.

وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 53 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منها، و5 شكاوى منها مستوفاة، و41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وبحث 12 شكوى.

موضوعات متعلقة

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

المهلة انتهت.. أزمة في الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

الصور

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات التصالح في مخالفات البناء

image description

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة للتأكد من جاهزية المستشفيات

image description

«ابنك أغلى من الغلة».. مبادرة بجامعة أسيوط للحد من وفيات الشباب

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

«التعاون الدولي» تكشف تفاصيل تطور الدين العام حتى يونيو الماضي

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

فرنسا ترشح جبل بوليه في المارتينيك للائحة اليونسكو للتراث العالمي

«شباب النواب»: عازمون على المساهمة بمبادرة السيسى لتطوير القرى رياضيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

أيام زمان

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

عباس العقاد في عدد فبراير من نشرة «اعرف بلدك» بقصور الثقافة

«ذكر شرقي منقرض» فى طبعة ثالثة عن الشروق

60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

«التنسيق الحضاري» يكشف موعد الانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة