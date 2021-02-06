التفتيش على 122 منشأة في دمياط خلال يناير

قالت منى الأطروشي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، إن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية، خلال شهر يناير الماضي، بالتفتيش على 122 منشأة، وإعادة التفتيش على 128 منشأة أخرى.وأسفر التفتيش عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 16 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقى 53 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منها، و5 شكاوى منها مستوفاة، و41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 220 منشأة والإعادة على 93 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضرًا، وبحث 12 شكوى.