حدث في مثل هذا اليوم.. نياحة القديس انبا مينا الناسك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى نياحة القديس انبا مينا الناسك.ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، المزيد عن ذكرى استشهاد القديس بجوش، إلا أن الكنيسة اكتفت بذكر اسمه في القداس الإلهي نظرا لاعترافها بها في مجمع قديسيها.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.