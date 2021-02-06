بينهم 9 من ذوي القدرات.. تعيين 529 شابا بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 529 شابًا، منهم 9 شباب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1028 شابًا، فضلا عن توفير 41 فرصة عمل، كما تم استخراج 375 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 714 ألفًا جنيه لـ1428 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.