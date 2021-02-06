ضبط 50 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط ( 50،000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" –1000 عبوة فارغة – 370 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – 11 ماكينة "أدوات تصنيع" ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكمامات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.