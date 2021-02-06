وزيرا الاتصالات والتخطيط أمام مجلس النواب الأسبوع الجاري

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مواجهاته مع وزراء الحكومة عن أداء الوزارات، خلال جلساته الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن يستمع النواب الأسبوع الحالي إلي وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط.ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة، لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورًا في بعض القطاعات.ومن المقرر أن يناقش المجلس جلسته العامة، غدًا الأحد، بيان الدكتور عمرو طلعت عن أداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما يناقش المجلس في جلسة الإثنين بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن موقف وزارتها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.‏وشهدت جلسات الأسبوع الماضي إلقاء 10 وزراء بياناتها حول أداء وزاراتها.