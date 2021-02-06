التموين: مبادرة الألف يوم تعمل منذ 3 أعوام بالتعاون مع «التضامن»

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، أن مبادرة الألف يوم تعمل منذ أكثر من ثلاث أعوام مع وزارة التضامن.وتستهدف المبادرة صغار الأمهات الحوامل والمرضعات، ويتم خلالها صرف نقاط إضافية للثورة الغذائية لهم بقيمة 100 جنيه شهريًا، والمتابعة الصحية للأطفال والأم نفسها، على أن يكون للأم طفلان بحد أقصى.وأشار إلى أنه على الأم أن تقدم لأطفالها التطعيمات الصحية الموجودة في مراكز الصحة، بالإضافة إلى استخدامها وسائل تنظيم الأسرة.وأوضح أن البرنامج يستهدف أول ثلاث سنوات في حياة الطفل، أي الـ1000 يوم الأولى.وقال إنه يتم حاليا التنسيق بين وزارة التموين، ووزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة الربط بين الوزارتين لبدء تفعيل المبادرة من جديد ويتم الإعلان عن تفاصيل جديدة خلال أيام.