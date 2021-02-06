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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«قومي الجودة» يعتمد 12 استشاريا في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:25 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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وافقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قرار المعهد القومي للجودة باعتماد 12 استشاريا في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشاري (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ونشر ثقافة مفاهيم الجودة والارتقاء بنظمها في المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقا لرؤية مصر 2030 وذلك وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وسلك الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، الرخص للاستشاريين بعد اجتيازهم لكافة البرامج المؤهلة والمتطلبات اللازمة.

وقال عتمان، إن منح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص يأتي في اطار جهود تفعيل دور المعهد القومي للجودة للنهوض بنشر ثقافة الجودة وتنمية الوعي بدور الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوحيد مفهوم الجودة لمواكبة التطورات العالمية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا للمعايير الدولية والعالمية.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس استراتيجية مصر 2030 والهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع حديث ومنفتح وديمقراطي ومنتج إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

جدير بالذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد وافقت على قرار مجلس إدارة المعهد الخاص بمنح الشهادات المهنية ورخص المزاولة للأشخاص، حيث تعتبر "رخصة مزاولة المهنة" حجر زاوية في إصلاح وتطوير المهن بصفة عامة، واعتماد المهنيين في المجالات التي تتعلق بنظم الجودة والإدارة والأنشطة المتعلقة بها بكافة أنواعها حيث تم وضع آليات وإجراءات الإعتماد لتكون بمثابة شهادة مهنية معتمدة تمنح بناءً على مجموعة من المعايير الحاكمة التي تقيس قدرة ومهارة العاملين في هذه المجالات وتكون بمثابة الإعتراف والمصادقة من المعهد القومي للجودة بكفاءة الحاصلين عليها.

وقد تم خلال حفل تسليم شهادات الاعتماد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للجودة وشركة ISC EGYPT، في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات وقعها الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومي للجودة والدكتور محمد لاشين ممثل شركة ISC EGYPT.

كما قام محمد لاشين ممثل شركة (CERTIFICATION PARTNER GLOBAL) بتسليم الدكتور محمد عتمان شهادة اعتماد المعهد القومى للجودة طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO21001 الخاصة بنظم ادارة المؤسسات التعليمية.

كما وقع الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة والدكتور مدحت عبد الوهاب المدير التنفيذى لشركة "أورينت" تجديد عقد برنامج "مدير جودة معتمد".

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