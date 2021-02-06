رئيس جنوب إفريقيا: أمامنا وقت صعب مع جائحة كورونا

قال سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، أمام القمة الأفريقية الافتراضية بـأديس أبابا اليوم السبت، إن جائحة كورونا لم تنته بعد ولا يزال أمامنا وقتا صعب نتخطاه، واضاف: يجب على أن نؤكد على التزامنا بالوحدة والتضامن بين دول القارة.يأتي هذا فيما انطلقت منذ قليل، قمة الاتحاد الإفريقى فى دورتها 34 عبر الفيديو كونفرانس، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث" من أجل بناء أفريقيا.وتبحث القمة التي تعقد افتراضيًا لمدة يومين عدة موضوعات عدة من بينها التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد وأجهزته المختلفة ومدى فاعلية الاتحاد.