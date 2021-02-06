سبب منع الكنيسة من الصلاة بنغمات مفرحة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بذكرى تذكار الأعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه لا يحتفل بتذكار الاعياد السيدية الثلاثة البشارة والميلاد والقيامة فى شهرى طوبة وأمشير لأنهما يقعان خارج الفترة من البشارة بالحمل الالهى الى الميلاد، كما أنهما يرمزان للناموس والانبياء، لذلك تصلي الكنيسة بالطقس سنوى.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.