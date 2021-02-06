حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من الهيروين

أمرت النيابة العامة بحبس عطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهما بمنطقتى النزهة والعبور، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم إستهدافهم وتمكنوا من ضبط 5 إسطوانة لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول - مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة.كما تمكنوا من ضبط 7 أسطوانات لمخدر الهيروين وكمية لذات المخدر– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.