الإمارات تسجل 3276 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 3276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 150706 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 323402 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 12 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 914 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 4041 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 301081 حالة.