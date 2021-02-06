المناسترلي: مفاوضات لبيع خطي إنتاج بـ«القومية للأسمنت»

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن خطة بيع خطي إنتاج بالشركة ضمن قرار التصفية.وأضاف المناسترلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطي الإنتاج على كفاءة جيدة للغاية، لذا جاري المفاوضات مع مستثمرين من إفريقيا ودول عربية من أجل إيجارهما أو بيعهما، مشيرا إلى أن الهدف من الإيجار أو البيع هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول المملوكة للشركة.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.