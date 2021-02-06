ضبط 4.3 طن ملح مغشوش في الغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (4،3 طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية) ويشتبه فى عدم صلاحتيه للاستهلاك الآدمى ويشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.