حقيقة اتهام أب للأجهزة الأمنية باصطحاب ابنته بالقوة وتسليمها لوالدتها

تداول ببعض المواقع الإلكترونية متضمنًا المطالبة بعودة "طفلة" لوالدها والادعاء بقيام الأجهزة الأمنية باصطحابها عنوةً منه وتسليمها لوالدتها دون مسوغ قانونى، وإدعائهم بزواج والدة الطفلة بآخر "منتمى لجماعات متطرفة".بالفحص تبين أنه تبلغ فى تاريخ سابق إلى الأجهزة الأمنية من والد الطفلة المشار إليه بغياب والدة طفلته عن المنزل "وهى عاملة بأحد المصانع بالقليوبية" وإتهامه لآخر "عامل بذات المصنع" بالتسبب فى غيابها.. حيث قامت السيدة المشار إليها بالزواج من زميلها بالمصنع، وقيامها برفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لاستلام كريمتها من طليقها لكونها حاضنة، وحصولها على قرار قضائى بذات الشأن، وعليه انتقلت القوة الأمنية اللازمة لتنفيذ القرار القضائى المشار إليه لصالح الوالدة، وتم تسليم الطفلة لوالدتها تنفيذًا لأحكام القضاء.. كما تبين بالفحص عدم إنتماء الزوج الثانى لأية جماعات متطرفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.