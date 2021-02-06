بدء الأوكازيون للتصفيات الموسمية الأولى لعام 2021 بالبحيرة

أعلن المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين، عن بدء فترة الأوكازيون تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن التصفيات الموسمية الأولى لعام ٢٠٢١، حيث يبدأ الأوكازيون الشتوي اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١٢٧، ويستمر الأوكازيون الشتوي لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان.وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الأوكازيون ومرفق بالطلب فواتير البضائع المراد إجراء الأوكازيون عليها، وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول ورخصة المحل ودمغة بقيمة ١ جنيه، وكشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم، ثم يقوم بالتوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة الإدارة العامة التجارة الداخلية لاستخراج تصريح الأوكازيون علي أن يتم وضع التصريح بعد استيفاء التوقيعات والختم في مكان ظاهر علي واجهة المحل، ويمكن رؤيته للجميع.