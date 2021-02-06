البابا يلتقي مطران شبرا الخيمة بالمقر الباباوي في القاهرة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، وذلك لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالقنوات المسيحية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.