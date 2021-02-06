أبرز إفيهات فتاة صينية تقلد عادل إمام

تصدر الفنان عادل إمام ترند محركات البحث جوجل، بعد أن قلدت فتاة صينية تدعى "اسيا" له في أحد أشهر مشاهد مسرحية شاهد ما شفش حاجة.وظهرت الفتاة في ديكور شبيه بخشبة المسرح التي جسد عليها المسرحية، واستخدمت المكياج والملابس التي جعلتها صورة طبق الأصل من شخصية سرحان عبد البصير.وقد ظهرت الفتاة وهي تقوم بتجسد مشهد المحكمة بنفس الطريقة الشهيرة مع حاجب المحكمة فى المسرحية، والذى لعب دوره الممثل سامي جوهر، الذى قدم شخصية "برعى".وذكرت الفتاة الصينية خلال فيديو لشبكة تلفزيون الصين، بأنه يشرفها تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب، مضيفة: "تعرفت على هذا الفنان الرائع – عادل إمام – لأول مرة من أحد أصدقائى ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عن مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية".ونرصد في السطور التالية أبرز إفهات عادل إمام أو" سرحان عبدالبصير" في مسرحية شاهد ماشفش حاجه.- متعوووودة دايمًا.- بخاف من الكلب يطلعلي أسد.- آه هو أسد.- رقاصة وبترقص.- لو كل حد عزل عشان ساكنة تحتيه رقاصة البلد كلها هتنام في الشارع.- تسلم إيديك يا أستاذ نفيسة.- وإنت مش هتنتشروا.- كل واحد خياررياية.- احشوه.. خللوه.- ده أنا غلبااان.- أنا اسمي مكتوب.- البية خرونج برضو.- أنا ناقص يا خويا.- ماشاء الله نبية أووي.- يلا هما هيروحوا من ربنا فين.