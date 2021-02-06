نقل عامل للمستشفى فى حالة خطيرة بعد تعدى جاريه عليه في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج مصابا باشتباه نزيف بالبطن بعد تعدى شخصين عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وتم ضبطهما وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ا. ج. م" 27 سنة عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا " إشتباه نزيف بالبطن ".انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤاله أتهم كلًا من:-"م ع ح أ" 53 عامل و"أ ش أ ح"19 طالب – ويقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح المركز وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.