المصيلحي: بدء عمل البورصة السلعية مع موسم القمح

كشف الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الدولة تسابق الزمن لبدء التداول بالبورصة السلعية، وأن التأخير بسبب دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان.وأوضح أن أول عملية تداول على البورصة السلعية ستأتي بالتزامن مع موسم توريد القمح المحلي، منتصف شهر أبريل المقبل، أو بداية شهر مايو على أقصى تقدير.وقال إن البورصة ستبدأ التداول بسلعة القمح فقط، على أن يتم زيادة عدد السلع والمنتجات المتداولة خلال الفترات المقبلة.وأشار إلى أنه سيتم تشغيل البورصة كمكان التسويات من كافة النقاط العاملة في البورصة.