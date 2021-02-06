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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قناة السويس تدعم «تحيا مصر» بـ40 مليون جنيه لتوفير لقاح كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 12:38 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدعم صندوق "تحيا مصر" لمواجهة الكوارث والأزمات بمبلغ 40 مليون جنيه لتوفير لقاحات فيروس كورونا،  في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة، والمشاركة الفعالة ضمن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد ربيع، في بيان، على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال المشاركة بالمبادرة التكافلية للرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان توفير لقاحات فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية.  
              
وأكد رئيس هيئة قناة السويس التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء الأزمة، مثمنًا في هذا الصدد جهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة وأرواح المصريين. 

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