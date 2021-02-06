60 عامًا على رحيل بيرم التونسى ببيت الشعر العربى

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غد الأحد، صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، ويحمل عنوان (أبناء بيرم التونسي) وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على رحيل أمير شعراء العامية المصرية بيرم التونسي.ومن المقرر أن يشارك في الأمسية من الشعراء: أحمد عبدالمعطي حجازي، خالد النشوقاتي، عفاف أحمد التركي، محمود الحلواني، مسعود شومان، ناجي شعيب، يسري حسان، والسماح عبدالله.يسبق الصالون وفي الرابعة عصر نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر، لمناقشة تأثير بيرم التونسي في الشعراء الشباب.